hebel stock market

Aktien, ETFs und Hebelprodukten sollen in diesem Wikifolio gehandelt werden. Es werden verschiedene Hebelprodukte auf Rohstoffe, Währungen, Indizien und Aktien angewendet. Die Investitionen werden auf Grund von Technischen und Fundamentaldatenanalysen getätigt. Aber auch die Trendfolgenstrategie kommt in Einsatz. Korrekturen können zum Nachkauf genutzt werden. Die Anlagen sollen in Kurzfristtigen sowie Langfristtigen Haltezeiten erfolgen.