Dieses Portfolio soll aus meiner Sicht stark unterbewertete Titel umfassen. Diese sind grundsätzlich gute Titel mit einer Milliarde Mindestbewertung der Firma. Also meist langjährig bewährte Firmen. Als Start nehme ich mal die Titel aus der Schweizer Handelszeitung November 2023 betitelt "Das sind die Titel im neuen Lotterie-Portfolio" und ergänze sie mit weiteren meiner Meinung nach zu stark abgestraften fallen angels. Die Titel werden verkauft, sobald sie mindestens etwa 20% am Kurs zugelegt haben., in der Regel sollten sämtliche Titel innert etwa einem Jahr ausgetauscht werden. Das Portfolio soll aber dauernd weitergeführt werden.