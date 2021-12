Handelsidee

Bei meinem Projekt "Konzentration vs Diversifikation" trete ich gegen die Indexperformance vom Nasdaq 100, den S&P 500 und dem MSCI World an.



Viele Investoren kaufen einen ETF auf diese Indizes um passiv zu investieren und durch die hohe Anzahl an Unternehmen in dem jeweiligen ETF das Risiko bestmöglich zu minimieren. Allerdings glaube ich, dass eine zu hohe Diversifikation zu Lasten der Rendite geht.

Aus diesem Grund werde ich in diesem Wikifolio die Diversifikation geringer halten. Trotzdem soll das Risiko so gering wie möglich gehalten werden. Das wird erreicht, indem konzentriert diversifiziert wird. Ich plane hier max. 10-20 Aktien zu kaufen. Alle Unternehmen in diesem Wikifolio durchlaufen meiner eigenen strengen Qualitätskontrolle. Einige Eckdaten dazu sind folgende Punkte:

- Das Unternehmen muss profitabel sein

- moderate Verschuldung

- Burggraben

- In einem Markt tätig, der in den nächsten 10 Jahren noch Wachstumschancen bietet

Anlagestrategie: Das Wikifolio startet am 14.12.2021 mit einem Startkapital von 100.000 Euro. Anlagehorizont min. 5-10 Jahre.

Es werden 75% des Kapitals langfristig in Aktien investiert. 25 % bleiben Cash in der „Kriegskasse“. Hiermit können kurzfristig starke Kursrückgänge bei den investierten Aktien ausgenutzt werden um diese nachzukaufen. Bei einer kurzfristigen Erholung können diese nachgekauften Positionen zugunsten der Cashposition wieder verkauft werden.

Es wird nicht gezockt mit Pennystocks, unprofitablen Werten in Märkten die noch gar nicht existieren wie z. Bsp. Wasserstoff, sämtliche Derivate, Optionen Put oder Call.



