Levermann und Technisch ML

Handelsidee

Die Handelsidee beruht grundlegend, auf der Bewertungs idee von Susan Levermann. Diese und einige andere Finanztechnischen Daten werden durch einen ML Algorithmus ausgewertet. Die Prognosen werden für unterschiedliche Zeiträume und für unterschiedliche wachstumsgrenzen erstellt. Es wird nicht versucht den genauen Kurs vorher zu sagen, sondern ob die Aktien in dem Vorgegebenen Zeitraum z.B. 5% oder 10 % steigt oder fällt.

Für die 30 am besten bewerteten Unternehmen, werden dann technische Indikatoren angelegt. Diese werden, durch einen zweiten ML Algorithmus ausgewertet. Hierbei liegt der Fokus ebenfalls auf dem prognostizierten Wachstum in den unterschiedlichen Zeiträumen.

In diesem Wikifolio sollen dann die 5 am besten Bewerteten Unternehmen hinzugefügt werden. Jede Aktie soll etwas 5% des aktuellen budget erhalten. Der Stop-Limit Kauf Wert liegt an einem kurzfristigen Widerstand, um hier möglichst während eines Anstieges einzusteigen. Alle Werte werden durch einen Stop-Loss Verkauf etwas unterhalb einer kurzfristigen Unterstützung begrenzt. Teilverkäufe sind jeder Zeit möglich. Die Stop-Loss schwelle wird nach möglichkeit monatlich angepasst. mehr anzeigen