A1 Growth Rock Capital Next

Handelsidee

In diesem Wikifolio soll überwiegend in US Aktien investiert werden, deren Potential an Ertragsstärke und Wachstumsperspektive aussichtsreich erscheint.



Das Anlageuniversum umfasst Aktien verschiederner Branchen und Länder, kann aber auch um andere Anlageklassen wie ETF's ergänzt werden. Hebelprodukte sollen nicht gehandelt werden. mehr anzeigen