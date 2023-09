Advanced Value Investing II

Die grundlegende Anlageidee entspricht den Grundzügen des "Value Investings". In diesem Zusammenhang wird versucht, meines Erachtens unterbewertete Unternehmen aufzuspüren und anschließend an deren Kursperformance zu partizipieren. Der Schwerpunkt dieser Anlagestrategie soll sich klar auf Unternehmen fokussieren. Um jedoch an von mir als Übertreibung eingeschätzten Entwicklungen in Märkten profitieren zu können, sollen mitunter auch Investments in Rohstoffe, Währungen, Immobilien-, Bond-, Renten- und Geldmarktwerte vorgenommen werden. Um den m.E. geeignetsten Zeitpunkt eines Kaufs/Verkaufs abzupassen, soll sich diese Handelsstrategie der charttechnischen Analyse bedienen. Diese soll jedoch ausschließlich bei der Wahl des Zeitpunktes eines Investments Anwendung finden - die eigentliche Auswahl eines Unternehmens bzw. Basiswertes soll rein auf fundamentalen Kennzahlen basieren! Zeitweise können bestehende Positionen auch durch Beta- oder Delta-Hedging abgesichert werden - in turbulenten Marktphasen kann auch das gesamte Portfolio durch einen Beta-Hedge abgesichert werden. Pro Position sollen bis zu etwa 15% oder weniger des Portfoliowertes (zum Zeitpunkt des Kaufs!) aufgewendet werden. Um kurzfristige Schwankungen in Einzelwerten auszunutzen sollen auch kurzfristige Zu- und Abverkäufe in den Positionen erfolgen. Um alle sich ergebenden Chancen wahrnehmen zu können, soll in diesem Wikifolio das gesamte Anlageuniversum gehandelt werden. Der Anlagehorizont soll dabei zumeist eher mittelfristig gewählt werden.