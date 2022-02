Energie und Ressourcen

Handelsidee

Die Strategie setzt auf mittel-langfristige Investitionen in die Ressourcen.-Energiebranche sowie in deren Rohstoffproduzenten.-Verarbeiter, die Aktien sollen je nach Trend einige Tage-Jahre gehalten werden.



Durch den steigenden Energiebedarf planen wir den Handel verschiedener Kernenergieträger; -Produzenten, sowie zukünftige Investitionen in die entwickelnden/betreibenden Firmen der NextGen Kraftwerke.

Die Rohstoffproduzenten und Minen *(verschiedene Rohstoffträger) sollen dabei ebenfalls erfasst werden.



Das Hauptkriterium für einen langfristigen Einstieg ist die Tatsache, dass viele der größten Industrienationen auf die Atomkraft als Hauptenergieträger der Zukunft setzen, bei weiter steigenden Energie und Rohstoffbedarf.



Da die Stromgewinnung aus Kernkraft CO₂-neutral ist und auch ganz jährlich konstant produziert werden kann, erweist sich der Wirkungsgrad im Vergleich zu vielen anderen Energieträgern als zukunftsfähig.



Es wird beabsichtigt Fundemental analysierte Internationale *(10-20) Aktien mit diversen technischen Chartanalyse Methoden zu handeln.

Die zunächst angestrebte Investitionsquote liegt bei ca. 75–100 %.



*beinhaltet verschiedene Rohstoffe anderer Branchen wie Lithium,Gold und Co

*Kann Temporär variieren, dass Wiki. kann wachsen mehr anzeigen