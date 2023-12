AktienbewertungDE

Aktienbewertung.de verfolgt einen antizyklischen Handelsansatz, bei dem es darum geht, Aktien zu einem - im Verhältnis zu ihrem Ertrag - möglichst niedrigen Aktienkurs zu erwerben. Das entscheidende Kriterium ist dabei die Bewertung, die wir auf Basis gängiger Ertragsgrößen wie Gewinn, EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) oder Dividende vornehmen, in Ausnahmefällen auch auf Basis von Umsatz oder operativem Cashflow. Für die Bewertung analysieren wir die historischen Zeitreihen der jährlichen minimalen und maximalen Werte von KGV, EBIT-Multiple, Dividendenrendite, KUV oder KCV der vergangenen Jahre. Daraus leiten wir eine Preisspanne ab, in der sich die Aktie voraussichtlich bewegen dürfte, in Abhängigkeit vom zu Grunde gelegten Ertrag. Die Charttechnik wird dabei ebenfalls berücksichtigt, um das optimale Einstiegsszenario zu ermitteln. Bei der Auswahl der Aktien legen wir Wert darauf, dass die Historie stabile Erträge aufweist. Auch die aktuelle Ertragslage sollte stabil und gut prognostizierter sein. In der Regel stützen wir uns dabei auf die Ertragsprognosen der jeweiligen Unternehmen selbst oder auf Analystenschätzungen. Grundsätzlich kalkulieren wir sehr vorsichtig und orientieren wir uns für die Bewertung am unteren Ende der Bandbreite der jeweiligen Ertragsprognose. Das Universum, welches wir bei unseren Analysen und Käufen abdecken, umfasst internationale Standard- und Nebenwerte.