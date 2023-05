NFG_230512

Unsere Handelsstrategie für langfristig orientierte Investoren ist geprägt von Gier und Unvernunft. Wir konzentrieren uns nicht auf kurzfristige Schwankungen am Markt, sondern wählen sorgfältig eine Liste von Aktien und ETFs aus, von denen wir glauben, dass sie auf lange Sicht stark performen werden. Unsere Strategie beinhaltet regelmäßige Investitionen in diese Wertpapiere - unabhängig von aktuellen Marktentwicklungen. Wir verfolgen eine "Buy and Hold"-Strategie und halten unsere Positionen über Jahre oder sogar Jahrzehnte hinweg, ohne uns von kurzfristigen Schwankungen beeinflussen zu lassen. Wenn wir glauben, dass eine Aktie oder ein ETF unterbewertet ist, investieren wir gelegentlich zusätzliche Mittel. Wir sind uns bewusst, dass diese Strategie nicht für jeden geeignet ist und Risiken mit sich bringen kann. Daher betreiben wir eine ausführliche Forschung und Analyse, um die besten Anlageoptionen auszuwählen. Investieren Sie langfristig mit unserer gierigen und unvernünftigen Strategie und erreichen Sie Ihre finanziellen Ziele.