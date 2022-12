Fokussiertes Value Investing

Ziel dieses Wikifolios ist es, durch langfristige und konzentrierte Investitionen in unterbewertete Aktien eine Überrendite gegenüber dem breiten Markt zu erreichen. Gleichzeitig soll die Wahrscheinlichkeit eines permanenten Wertverlustes minimiert werden. INVESTITIONSENTSCHEIDUNG: Zur Selektion der Investments ist ein zweistufiger Ansatz vorgesehen: - Im ersten Schritt sollen durch ein datengetriebenes Verfahren potentiell unterbewertete Aktien ermittelt werden - Danach sollen durch eine tiefgreifende Fundamentalanalyse der Kandidaten die schlussendlichen Investments entschieden werden ANLAGEUNIVERSUM: - Der Fokus soll auf europäischen Aktien liegen, potentiell kann weltweit investiert werden - Hebelprodukte und Anlagezertifikate sind ausgeschlossen - In speziellen Situationen kann in ETFs oder andere Fonds investiert werden PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG: - Es ist geplant, in wenige Titel mit hoher Gewichtung zu investieren - Angestrebt wird ein sehr langfristiger Anlagehorizont