Es ist beabsichtigt in dem Musterdepot "Next Level Investing" ein Stockpicking aus Aktien durchzuführen. Es ist beabsichtigt, überwiegend in Aktien zu investieren, andere Anlageklassen wie ETFs, Fonds, Anlagezertifikate und Short-Positionen werden nicht ausgeschlossen. Die Haltedauer soll überwiegend im mittel- bis langfristigem Bereich liegen. Es ist möglich dass ein größerer Cash-Anteil gehalten wird um damit in schlechtern Marktphasen zu investieren. Ich behalte mir vor, die in diesem Musterdepot gehandelten oder genannten Positionen jederzeit priat zu kaufen, zu halten oder wieder aufzulösen. Die Chartanalyse soll beim Investieren Hilfestellung geben. Fundamentale Kennzahlen, Regionalanalyse, Insideraktivitäten, Firmenpräsentationen, Finanzberichte und andere Informationen können zur Investitionsentscheidung betrachtet werden.