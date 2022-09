90-Prozent-von-Allem

Über 90 % des globalen Welthandels wird über den Seeweg abgewickelt. Fast jedes große Unternehmen benötigt für seine Produktion Energie, Rohstoffe oder Vorprodukte und verkauft seine Produkte weltweit. Dafür werden Tanker, Schüttguttransporter und Containerschiffe benötigt. Die Preise für den Transport (=Einnahmen) sind sehr stark von Angebot und Nachfrage bestimmt, und beide Bereiche schwanken wie Ebbe und Flut – mit Trockenphasen und Sturmfluten. Das Angebot an verfügbaren Schiffen hängt oft von Neubestellungen, notwendigen Wartungen und Problemen im Seeverkehr ab. Die Jahreszeiten, wirtschaftliche Entwicklungen und Engpässe an Energie verändern die Nachfrage an Schiffen sehr schnell und stark. Da die Kosten für den Eigentümer relativ stabil sind führen die stark schwanken Einnahmen (z.B. von $3k bis zu $150k/Tag), zu Phasen der Fast-Insolvenz und Mega-Renditen. Schon viele Investoren haben im Bereich Schifffahrt Vermögen verloren, weil sie zum falschen Zeitpunkt in die falschen Unternehmen investiert haben. Die Kunst für uns als Anleger ist es dauerhaft wirtschaftlich erfolgreiche Unternehmen zu finden, bei denen das Management im Interesse der Investoren handelt. Im Bereich der Schifffahrt gibt es mehrere unterschiedliche, und voneinander unabhängige Bereiche. Der Markt im Bereich Container kann (und ist oft) sehr unterschiedlich zum Bereich Öltanker, Schüttgut oder Gastanker. Die Anlagestrategie dieses Wikifolios basiert darauf, die einzelnen Bereiche des Transports zu analysieren und unter Beachtung der Zyklen in den jeweiligen Märkten zu investieren. Wir suchen nach wirtschaftlich stärksten Unternehmen mit dem besten Management in den Marktbereichen, die sich in einem Aufwärtstrend befinden. Der Anlagezeitraum wird meistens wenige Wochen bis einige Jahre betragen. Die Anzahl der Positionen im Portfolio wird meistens zwischen 3 bis 10 liegen, da es zu einem Zeitpunkt wahrscheinlich nur sehr wenige Unternehmen gibt, die unseren Kriterien entsprechen.