Momentum Spezialsektoren

Dieses Wikifolio verfolgt die Momentum-Strategie und konzentriert sich dabei auf Spezialsektoren (Clean Energy, E-Mobilität, Digitalisierung,...) mit dem zum aktuellen Zeitpunkt höchsten Kurs-Momentum. Es werden die drei am besten performenden Spezialsektoren der letzten 3 sowie 6 Monate (3+6 Monats-Performance) ausgewählt. Investiert wird möglichst gleichgewichtet in die entsprechenden Themen-ETFs. An jedem Monatsanfang wird überprüft ob Anpassungen nötig sind. Um zu häufige Trades zu vermeiden, wird ein Sektor erst verkauft, wenn er mindestens auf Platz fünf, der am besten performenden Sektoren abrutscht. Folgende Themen werden beobachtet: - Agribusiness - Clean Energy - Wasser - Cyber Security - Künstliche Intelligenz - Video Gaming - Timber and Forestry - Batterie - Blockchain - Cannabis - Cloud Computing - Digitalisierung - Fintech - Future Mobility - Halbleiter - Luxus - E-commerce Logistik - Automation und Robotics - Wasserstoff