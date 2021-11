4D Both Worlds

Handelsidee

In diesem Wikifolio soll hauptsächlich in Kryptowährungen investiert werden.

Als Beimischung sollen Aktienwerte dienen.

Hier soll der Fokus auf Dividendenausschüttungen liegen, um den Zinseszinseffekt (oder besser kumulierte Gewinne) optimal ausspielen zu können.

Diesbezüglich soll grundsätzlich eine qualitative Unternehmensanalyse im Vordergrund stehen.

Somit sollen in diesem Portfolio die 2 starken Hebel (Zinseszins) sowie dezentrale Netzwerke genutzt werden.

Der Anlageschwerpunkt soll überwiegend sehr langfristig sein.

