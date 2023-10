In diesem wikifolio sollen mehrere Positionen, zu unterschiedlichen Zeitpunkten und Kursen eröffnet werden. Beabsichtigt ist die Auswahl meiner Ansicht nach starker Unternehmen, welche über eine positive Kursentwicklung verfügen. Die Ideen sollen ausschließlich mit Hebelinstrumenten umgesetzt werden. Damit soll versucht werden, Chancen zu nutzen und überproportional zu partizipieren. Es soll ein reproduzierbarer Screening-Ansatz verwendet werden, um mittels technischer Analyse starke Outperformer zu filtern. Lediglich Werte, die stärker als der Gesamtmarkt verlaufen, sollen in die engere Auswahl genommen werden. Durch eine Diversifikation soll das Einzelwertrisiko minimiert werden, hierdurch ist eine im direkten Vergleich, gleichmäßigere Volatilität zu erwarten. Hierbei liegt die planmäßige Haltedauer zwischen einigen Wochen bis zu mehreren Monaten, also im kurz- bis mittelfristigen Bereich. Zudem ist vorgesehen, in schwachen Phasen per Cost-Average-Effekt sukzessive weiter zu kaufen, um somit günstigere Einstiegskurse sowie mehr Stückzahl erhalten zu können. Dadurch soll versucht werden, das Chancen-/Risikoverhältnis in allen drei Marktphasen (steigend, seitwärts, fallend) angemessen zu halten.