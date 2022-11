Langinvest Chance in safe Market

Dieses Investment soll langfristige Sicherheit mit Chance bieten. Es investiert vor allem in Amerika und bis zu ca. 30% global, mit dem investierten Kapital mindestens zu 70% in Fonds/ETFs/ETCs. Bis zu 30% des Kapitals oder in schlechten Märkten auch mehr kann bar für gute Einstiegsgelegenheiten gehalten werden. Der Einstieg in dieses Investment wird für den Anleger zum Risikoausgleich und der optimalen Ausnutzung der Chance des günstigen Einstiegs aus der Schwankungsbreite mit einer festen Sparplanrate über Ihren Broker empfohlen.