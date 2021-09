Mixed Power 4

Handelsidee

Das Dachwikifolio soll Anlagechancen aus einem breiten, internationalen Anlagespektrum wahrnehmen. Aus diesem Grund sollen dem Dachwikifolio bewusst nur wenige anlagetechnische Beschränkungen auferlegt werden, um das volle Potential der Finanzmärkte ausschöpfen zu können.



Auf Grundlage der Annahme, dass sich die unterschiedlichen Anlagestrategien in verschiedenen Marktlagen in der Regel unterschiedlich gut behaupten können, soll je nach Marktlage eine gewisse Anpassung/Umgewichtung der Wikifolio-Zertifikate erfolgen.



In der Regel soll die Basis der Entscheidungsfindung für ein Investment in einzelne Wikifolio-Zertifikate auf Mitteln der fundamentalen Analyse beruhen. Dabei wird grundsätzlich eine mittel- bis langfristige Haltedauer angestrebt. mehr anzeigen