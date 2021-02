Ageing Population EM

Handelsidee

Weltweit kann eine Populationsdynamik beobachtet werden, die sich in Veränderungen der Bevölkerungszusammensetzung einzelner Gesellschaften artikuliert.



Die Menschen werden aufgrund revolutionärer Errungenschaften im Bereich der Medizin im Schnitt immer älter und leben gesünder:

In Westeuropa hat schon heute jeder fünfte Bürger das 65. Lebensjahr vollendet, wobei innerhalb des nächsten Jahrzehnts sogar einer von vier Westeuropäern dieses Alter erreicht haben dürfte.

Die Entwicklungen in China verdeutlichen, dass mit zunehmendem Wohlstand das Problem des demographischen Wandels immer gravierender wird: Während 1950 noch ca. 35 Prozent der Bevölkerung zu den unter 15-Jährigen gehörten wird bis 2060 der Anteil auf voraussichtlich 15 Prozent sinken. Der Anteil der 65-Jährigen und Älteren hingegen wird sich zwischen 1950 und 2060 versiebenfacht haben.



Diese Entwicklungen werden zukünftig nicht nur die Haushaltsausgaben, die Inflationsraten, das Wirtschaftswachstum und die Politik stark beeinflussen, sondern auch tiefgreifende soziale und technologische Veränderungen erforderlich machen.

Da in alternden Volkswirtschaften das Gesundheitswesen einen stetig wachsenden Anteil an den privaten und öffentlichen Ausgaben ausmachen wird, investiert dieses Portfolio in Unternehmen, die sich mit altersbedingten Krankheiten oder der Entwicklung innovativer Lösungen zur Aufwertung und Erleichterung der Plege älterer Personen beschäftigen. Außerdem wird in solche Unternehmen investiert, die auf ältere Menschen zugeschnittene Produkte und Dienstleistungen bereitstellen und so erhebliche Einkommen aus den besonderen Bedürfnissen der alternden Weltbevölkerung generieren können. mehr anzeigen