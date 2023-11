AI Trading Europe North America

In diesem Wikifolio versuche ich, durch gute Auswahl und geschicktes Timing eine nennenswerte Überrendite bei europäischen und nordamerikanischen Aktien zu erzielen. Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig. Prinzipiell sind alle Sektoren, Branchen und Länder aus Europa und Nordamerika vertreten. Die Auswahl konzentriert sich allerdings auf die größten Unternehmen (nach Marktkapitalisierung), und dort gibt es ein gewisses Übergewicht in den USA, das sich auch in der Zusammensetzung dieses Wikifolios widerspiegelt. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt im Hinblick auf ein gutes Chancen- und Risikoverhältnis. Ich nutze eine Kombination aus Fundamentalanalyse, Portfoliooptimierung, sowie einer selbst geschaffenen künstlichen Intelligenz, die mich bei Auswahl und Timing unterstützt. Mehr dazu findet ihr in meinem Profil. Aus Gründen der Diversifikation strebe ich an, ca. 30-50 Titel im Wikifolio zu halten. Zur weiteren Risikominimierung arbeite ich mit klassischen Money Management Methoden (u.a. Stop Loss Orders).