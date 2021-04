Biotech Genetik Investing

Handelsidee

Dieses Wikifolio soll meine persönlichen Favoriten im Bereich Biotechnologie und genetischer Forschung abbilden.

Es soll insbesondere die Bereiche von mRNA-Technologie und Genomsequenzierung (wie CRISPR) umfassen, aber auch alternative, neuartige weitere Produktideen in Bereichen wie Pharmazie und Agrarchemie mit einschließen.

Es sollen vor allem Wachstumsaktien gehandelt werden, die möglichst ausschließlich in diesem Bereich tätig sind. Eine Diversifikation soll durch eine große Anzahl an Positionen erreicht werden. Gegebenenfalls werden auch weitere Produkte wie ETFs aufgenommen. Ein gehebelter Handel soll nicht stattfinden. mehr anzeigen