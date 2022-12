Blue Flame - i.M. C.G.

Kurzfristiger Handel mit Aktien. (Scalping, long and out, kein Swing- oder Positionstrading). Die Entscheidung soll grundsätzlich nur anhand der Preisbewegung getroffen werden (Price Action). Diskretionärer Handel. Eine Berücksichtigung gängiger Analysetechniken soll in der Regel nicht stattfinden.