DAX Buchwert

Der Deutsche Aktienindex DAX besitzt ein Merkmal, welches kein anderer mir bekannter Index in dieser Häufigkeit und Genauigkeit hat. Seit Einführung 1987 fiel er nie unter seinen Buchwert. Der Buchwert ist das kumulierte Eigenkapital aller DAX Unternehmen. Wenn man die Buchwerte aller DAX-Firmen addiert und durch den aktuellen Indexstand teilt erhält man das Kurs-Buchwert-Verhältnis für den DAX.Und dieses war eben in der Vergangenheit nicht <1. Bedeutet konkret das der DAX nicht unter seinen Substanzwert seiner Unternehmen fällt. Dies kann man nutzen indem man dann in den DAX investiert wenn er nahe seinem Buchwert entspricht. Den Buchwertstand werde ich hier in regelmäßigen Abständen veröffentlichen. Investiert wird in Form von ETF‘s auf den DAX.Solange das KBV >1 ist wird das Geld in einem Tagesgeld-ETF geparkt.