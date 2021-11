E-Commerce und DTC-Brands

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

THE SOCIAL CHAIN AG NA ON

Die Social Chain AG rund um den prominenten Investor und Unternehmer Georg Kofler ist in der sehr spannenden Social Commerce Branche tätig und konnte durch die kürzlich beschlossene Übernahme der DS Gruppe viele spannende Marken mit in ihr Portfolio aufnehmen. Der Übernahmepreis der DS Gruppe erscheint mir mit einem Umsatzmultiple von 0,8 als sehr günstig. Werden die Marken nun Stück für Stück in die E-Commerce Plattform von Social Chain integriert, kann sich der Wert der übernommenen Marken der DS Gruppe auch schnell verdoppeln. Die im E-Commerce üblichen Multiples liegen bei 2-4x Umsatz. Ursprünglich erfolgte mein Einstieg in meinem anderen Wikifolio da ich von der Branche und dem Management sehr überzeugt bin. Georg Kofler hat schon mehrmals bewiesen, dass er erfolgreich Unternehmen groß machen kann und bringt die notwendige langfristige Sichtweise dafür mit. Seine Ankündigung im Mai, die Firma in den Prime Standard der Frankfurter Börse zu bringen war eine riesige Chance für Privatanleger und Anleger ohne Anlagerestriktionen, um in das Unternehmen einzusteigen bevor institutionelle Anleger, wie zum Beispiel Fondsgesellschaften, die Möglichkeit haben Aktien zu kaufen (Institutionelle Anleger dürfen oftmals nur in Unternehmen aus dem Prime Standard investieren). Das Börsendebüt im Prime Standard letzte Woche war ein großer Erfolg, die Aktie notiert diese Woche knapp 20% höher. Die Aktie wird dennoch weiterhin eine überdurchschnittliche Gewichtung im Portfolio haben. Das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis von etwa 1x für das Jahr 2021 ist im Branchenvergleich sehr günstig. Auch wenn große Teile des neuen Konzerns noch nicht im E-Commerce tätig sind, sehe ich persönlich die Firma mit einem Umsatzmultiple von 2x fair bewertet. Zu diesen Multiples wurde die Firma auch schon in der Vergangenheit bewertet, was für eine realistische Einschätzung spricht.