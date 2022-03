Handelsidee

Der Angriff Russlands gegen die Ukraine hat eine geopolitische Zeitenwende zur Folge, die sich auch auf die Kapitalmärkte auswirkt.

Zuvor hatten lange Zeit wirtschaftliche Wohlfahrtsaspekte in der Politik Vorrang gegenüber der Geopolitik, was sich nun umgekehrt hat.

Technologie, Nachhaltigkeit, Energie, Infrastruktur, Verteidigung und Gesundheit dürften daher Bereiche sein, in denen künftiges Wachstum generiert wird.

Das Wikifolio soll daher überwiegend Aktien in diesen Bereichen investieren.

Bei der Auswahl der Titel wird auf die fundamentale Analyse (insbesondere Wachstumsanalyse, operative Rentabilität, Forschungsquote) und die technische Analyse (relative Stärke, Momentum) zurückgegriffen.

Eine hohe Diversifikation minimiert das Risiko in volatilen Märkten. Daher soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung eine Aktie / ETF den Depotanteil von 8% nicht überschreiten.

Das Wikifolio ist für sicherheitsorientierte Investoren interessant, die langfristig überdurchschnittliche Renditen an den Finanzmärkten realisieren wollen, nicht dagegen für Spekulanten.