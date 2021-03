FX Trendfollow RoundTurn Folio

Handelsidee

Herzlich Willkommen in meinem Wikifolio. Vielen Dank für ihr Interesse. Ich folge einem simplen Tradingansatz, nämlich der alten Börsenweisheit: "Verluste begrenzen und Gewinne laufen lassen". Dabei suche ich Forexpaare mit einer hohen Volatilität und trade dann konsequent und diszipliniert meine Strategie. Das besondere an meinem Ansatz ist, dass ich mir keine Charts anschaue. Charttechnik mit den unterschiedlichen Indikatoren spielt bei mir absolut keine Rolle. Mich interessiert nur der Preis eines Produktes. Da ich ausschließlich mit Hebelprodukten arbeite, werden meine Trades sehr kurzfristig gehalten. Dieses Wikifolio soll daher in kurzfristige Hebelprodukte investieren und das mit einem typischen Daytrading-Ansatz. Idealerweise sind bei Handelsschluss alle Positionen glatt gestellt. Aufgrund der Investments in hochspekulative kurzfristige Hebelprodukte ist ein striktes Risiko- und Moneymanagment mit klaren Regeln essenziell.



Ich möchte mit diesem Wikifolio zeigen, dass man auch mit Hebelprodukten eine sehr gute Performance erreichen kann. Es liegt nämlich nicht an den Hebelprodukten sondern immer am Trader der sie einsetzt, ob man erfolgreich ist oder nicht mehr anzeigen