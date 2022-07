Geigen und Kanonen

Die Strategie dieses Wikifolios basiert auf dem klassischen Grundsatz: Kaufen wenn die Kanonen knallen und verkaufen wenn die Geigen spielen. Dieser Grundsatz wird durch folgende Strategiekomponenten Übersicht: 1. Value- und Wachstumsaktien zum langfristigen Halt 2. Low-Leverage Hebelproduktkauf in Krisenzeiten 3. High-Leverage Hedging "wenn die Geigen spielen", Teilgewinnmitnahmen aus den Low-Leverage Hebelprodukten 4. Keine Turbos mit Knock-Out! Details: -konsequenter Kauf von Long-Hebelprodukten mit moderatem Hebel (zwischen 2 und 5) in Zeiten schlechter Marktstimmung. Knock-Out-Produkte werden nach Möglichkeit ausgeschlossen. Optionsscheine sollten bei Kauf bereits im Geld befindlich (einen inneren Wert haben) und mindestens 1 Jahr Restlaufzeit haben. Als Basiswerte dienen hierzu Aktien, Leitindizes und Rohstoffe. -chargenweisen Gewinnmitnahme bei mindestens dreistelligen Gewinnprozentsätzen aus diesen Hebelprodukten bei Besserung der Marktlage und Umschichtung des Erlöses sowohl in echte, meist dem Basiswert entsprechende Aktien und Cash-Rücklagen. Als Aktien kommen hierbei zu 95% bewährte Aktien in Betracht, die sich über die Jahre als Wachstums- und Value-Werte bewährt haben. -Absicherung in Hausse-Zeiten durch chargenweisen Aufstockung eines kleinen Anteils günstiger, aber extrem hoch gehebelter Put-Optionsscheine mit Laufzeit bis 6 Monate auf Leitindizes, Aktien und Rohstoffe, welche als Versicherung gegen Flash-Crashs dienen. Freisetzung der hieraus anwachsenden stillen Reserven bei Eintritt einer plötzlichen Bärenmarkts oder sogar Crashs. Zur Analyse der Marktstimmung werden sowohl Sentiment-Indizes, Volatilitäts-Indizes und der Wert der Leitindizes selbst anhand des Abstand vom bisherigen Allzeithoch verwendet.