Techwerte mit Hadging

Handelsidee

Handelsidee: Technologiewerte aus dem Index NASDAQ100 sollen getraded werden.



Anlageuniversum: es sollen hauptsächlich Hebelprodukte gehandelt werden. In Ausnahmefällen soll in gesamten Anlageuniversum investiert werden.



Handelskriterien: es werden teilweise erhöhte Risiken eingegangen mit starker Gewichtung in einzelne Aktien / Hebelprodukte.



Haltezeit: überwiegend langfristig . mehr anzeigen