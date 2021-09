Informatik Innovators

Handelsidee

Da ich mich in der IT Branche in aktuellen Innovationen wie Künstliche Intelligenz / Blockchain / Bioinformatik meines Erachtens gut auskenne habe ich mich entschlossen Firmen bei denen ich ein hohes Potential sehe in einem wikifolio zusammenzufassen. Hierbei plane ich die Produkt-Releases verschiedener Firmen zu verfolgen und plane in Aktien der Firmen zu investieren deren Technologien ich in Zukunft als erfolgsvesprechend einstufe. Zudem plane ich eine Fundamentale Analyse der einzelnen Firmen und plane die Ergebnisse in meinem Handel zu berücksichtigen.



Die Informatik Branche und speziell die einzelnen Firmen können aus meiner Sicht starken Kurs-Schwankungen unterliegen. Ich versuche das mögliche Risiko zu streuen indem ich in verschiedene Firmen investiere und versuche so einen Teil der Schwankungen abzufangen. Ich plane den Markt sowie Verkaufszahlen und Quartalsberichte zu berücksichtigen.



Es wird eine mittel bis langfristige Haltedauer angestrebt, hierbei plane ich auch die aktuelle Marktlage mit in Betracht zu ziehen. mehr anzeigen