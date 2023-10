JW Invest Welt Diversifiziert

Bei dem Produkt handelt es sich um eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum, Dividenden und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer möglichst gut gestreuten Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt. Die Anteilklasse wird über den Fonds aktiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, eine möglichst stabile Rendite mit breit gestreutem Risiko in verschiedene Anlagen zu erziele. Hauptbestandteil ist eine Streuung auf verschiedene Aktien, Fonds und Zertifikate - dabei wird versucht, 60% des Gesamtportfolios auf Welt, USA & Asien/Japan zu verteilen. 15% fließen in Ertragsreiche Dividenden-Fonds und 25% werden in Wasser, Infrastruktur, Künstliche Intelligenz und Wasserstoff investiert. Es können Optimierungstechniken angewendet werden, um auf unvorhersehbare Marktlagen zu reagieren. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere zählen sowie Absicherungen durch Short-Produkte. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren).