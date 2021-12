Kraftprotze-mit-Trend

Handelsidee

Die Handelsidee ist, mit Werten zu handeln, die sich durch ihre relative Stärke auszeichnen und sich klar im Trend befinden.

Das Handelsuniversum sind alle Aktien weltweit. Dabei sollen Aktien gehandelt werden, die sich in Branchen/Sektoren befinden, die aufgrund von ökonomischen Gründen oder des Anlegerverhaltens, präferiert werden.

Als hauptsächliches Entscheidungskriterium wird eine Kombination aus RSI und Trendmerkmalen herangezogen. Um hierbei für eine gewisse Grundsicherheit zu sorgen, sollen nur Werte mit einer akzeptablen Marktkapitalisierung und einem positivem KGV aufgenommen werden.

Zum Weiteren werden zur Diversifikation maximal ca. 15 Werte im Depot sein. Das Wikifolio wird zum größten Teil voll investiert sein. Um Klumpenrisiko zu vermeiden, sollte eine Branche/Sektor nicht mit mehr wie ca. 40% im Depot vertreten sein. In negativen Marktphasen werden keine Aktien gekauft, sodaß sich die Cashquote durch ausscheidende Werte im Depot regelt.

Der Einstieg in die Werte wird zeitlich geschichtet, das heißt, es wird nur mit einer halben Position gestartet(ca. 1/30). Läuft die Position in die richtige Richtung wird auf die ganze Positionsgröße abhängig vom Gesamtkapital aufgestockt.

Ausstiegskriterien sind mangelnde Wertentwicklung, grundsätzliche Veränderung von RSI und/oder Trend oder einer anderen Alternativposition. Die Überprüfung der Ausstiegskriterien erfolgt auf Wochenbasis.

