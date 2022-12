OMGDIDYASEETHAT MULTI

Es werden maximal 100 Titel aus dem gesamten Anlageuniversum gekauft, also sowohl Small Caps, als auch blue chips sowie Zertifikate verwendet. Ebenfalls kann in Zertifikate mit Kryptowährungsbezug investiert werden. Cash ist ebenfalls eine Position und kann auf 100% erhöht werden. Trades werden aufgrund von Sentimentanalysen, Fundementaldatenanalysen und Chartanalysen getätigt. Für Krypowährungen werden ebenfalls Onchain Analysen zur Bewertung verwendet. Die Haltedauer ist titelspezifisch, ein Grundstock an Basisinvestment soll immer investiert sein (mind. 20%). Verluste sollten nicht mehr als 30% einer Position sein.