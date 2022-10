KISS Trading

KISS steht für „Keep it simple, stupid!“, also frei übersetzt: „Halte es so einfach wie möglich". Manche Trader und Investoren übertreiben es und verwenden viel zu viele Indikatoren, Tools und Regeln. Ich bin der Meinung es reichen ganz wenige! Die einfachen Dinge funktionieren oft am besten! Die Handelsentscheidungen dieses wikifolios stützen sich hauptsächlich auf nur 2 Faktoren: die aktuelle Geldmarktpolitik der großen Notenbanken und dem aktuellen Sentiment. Da dieses wikifolio zwar in EUR notiert, aber überwiegend in US Dollar gelistete Instrumente veranlagt, kann ein erhöhtes Wechselkurs-Risiko bestehen (kann sich positiv aber auch negativ auf die Performance auswirken).