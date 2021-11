MEGATREND Dynamics

Handelsidee

Dieses wikifolio soll den Schwerpunkt auf internationale Unternehmen legen, die besonders von den Megatrends wie Gesundheit, erneuerbaren Energien, Klimaschutz, Digitalisierung und disruptiven Geschäftsmodellen profitieren können. Durch eine gezielte Einzeltitelauswahl aus stark wachsenden Branchen soll ein diversifiziertes Portfolio entstehen.

Durch die selektive Nutzung des gesamten Anlagespektrums soll die Performance des wikifolios zusätzliche Dynamik erhalten.



Den überwiegenden Portfolioanteil sollen dabei Aktien ausmachen, die sich in einem stabilen, aufwärtsgerichteten Trendkanal befinden und eine solide fundamentale Basis aufweisen. Es ist geplant, die Auswahl um die chancenreichsten Turnaround-Kandidaten zu ergänzen. Ebenfalls sollen die Gesamtmarktverfassung, die Situation des Sentiments und relevante Unternehmensnachrichten eine wichtige Rolle spielen.



Im Rahmen eines aktiven Risikomanagements soll das Portfolio durch Auswahl von Long- und Shortpositionen in Derivate, ETFs, Fonds und höheren Cash Beständen auch in schwierigen Börsenphasen gegen Wertverluste ergänzt und abgesichert werden.



Die Anzahl und die Gewichtung der Positionen soll flexibel sein, damit die Performance optimiert werden kann. Der Anlagehorizont ist variabel, soll aber tendenziell mittel- bis langfristig sein. mehr anzeigen