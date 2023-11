mittermatik Stability

Dieses wikifolio ist als stabiles und tendenziell konservatives Investment gedacht. Entsprechend soll es Unternehmen enthalten, die entweder eine m.E. hohe Qualität, einen besonders hohen Buchwert oder glänzende Zukunftsaussichten ausweisen. Es wird eine möglichst stabile Entwicklung unter Berücksichtigung natürlicher Marktschwankungen angestrebt. Stabilität wird meiner Ansicht nach am besten durch eine breite Risikostreuung in diverse internationale Titel aus verschiedensten Wirtschaftszweigen und Regionen erreicht. Bedeutende internationale Konzerne, möglichst mit einem breiten Burggraben, sollen stark vertreten sein. ETFs sollen abhängig von Marktzyklen gehalten werden. Grundsätzlich soll der Investmentraum möglichst frei und flexibel bleiben. Genauso wie sich auch die weltweite Wirtschaft dynamisch entwickelt. Die Entscheidungsfindung über Aktien soll Großteils auf qualitativer Unternehmensanalyse sowie auf Analyse der Geopolitik beruhen; eine langfristige Haltezeit wird angestrebt. Auch die Faktoranalyse spielt eine große Rolle. Dabei sollen die Faktoren Qualität, Value sowie Marktkapitalisierung vorherrschend sein. Entscheidungen über ETFs beruhen bevorzugt auf Markt- bzw. Zinsanalysen sowie auf politischen Entwicklungen. Bond-ETFs können als Cash-Ersatz in besonders euphorischen oder unsicheren Markt-Phasen dienen. Der durchschnittliche Anlagehorizont im wikifolio soll im mittel- bis langfristigen Bereich liegen. Es werden vorzugsweise Wertpapiere mit einer guten Handelbarkeit gehalten um die Liquidationskennzahl möglichst niedrig zu halten.