Meine Champions

Dieses wikifolio soll in deutsche und internationale Aktien, Fonds und ETFs investieren, die meiner Meinung nach zu denen gehören, die seit längerer Zeit (und hoffentlich auch in Zukunft) stetige und solide Zuwachs aufweisen. Die Haltefrist soll langfristig sein. Etwa alle drei Monate soll die Zusammensetzung des wikifolios überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Am Anfang sollen bis zu 80 Wertpapiere mit jeweils 1,25% Anteil aufgenommen werden. Ich beabsichtige auch selber in dieses wikifolio zu investieren.