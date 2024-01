TIJARA PRINZIP

Wir nehmen im Rahmen eines Wettbewerbs an unserer Schule teil. Wir haben vor nach aktuellen Ereignissen und dem Weltgeschehen zu handeln. Unsere priorisierten Prinzipien beim Handeln liegen in der Nachhaltigkeit und im Profit. Für das Handeln ist primär ein langfristiges Investieren vorgesehen. Wir wollen in bereits etablierte Unternehmen zu investieren aber haben nichts gegen Forex und Etfs/Fonds. Informationen holen wir uns primär aus den Nachrichten oder sozialen Medien.