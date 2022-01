Obermatt Swiss Value

Handelsidee

Die Obermatt Methode filtert das weltweite Aktienuniversum (etwa 10.000 Aktien) nach den Kriterien Value, Wachstum und Sicherheit. Jede Aktie erhält innerhalb der jeweiligen Branche einen Rang zwischen 100 (sehr attraktiv) und 1 (teuer, wenig Sicherheit, wenig Wachstum).



Investoren können sich bei www.obermatt.com (in der Basisversion kostenlos) registrieren und dort einfach ihre Favoriten suchen und die Obermatt-Bewertung einsehen. Dieses Wikifolio ist eine Alternative zum Obermatt "Do-it-yourself"- Ansatz.



Das Musterdepot besteht aus Schweizer Aktien, die Bestandteil des SPI Index sind.

Wir wählen Aktien aus, die einen hohen kombinierten Obermatt-Rang haben (zusammengesetzt aus Value, Wachstum und Sicherheit).

Die Größe nach Obermatt soll L, XL und XXL sein.

Zu den Unternehmen soll es nach Möglichkeit keine Kontroversen geben.

Eine nachhaltig attraktive Dividendenrendite wird bei der Titelauswahl positiv bewertet. Aber es ist eher ein untergeordnetes Kriterium für uns, da Unternehmen, die gute Zukunftsaussichten haben, das Geld lieber in Projekte investieren als es auszuzahlen.



Das Portfolio wird vierteljährlich überprüft. Wir achten auf eine angemessene Branchendiversifikation.



Zusammengefasst: Wir verfolgen einen langfristigen Value-Ansatz für Schweizer Qualitätstitel. mehr anzeigen