Trendpower global

Das wikifolio soll eine Trendfolgestrategie verfolgen, gemäß der alten Börsenweisheit: „The trend is your friend“. Die grundlegende Idee besteht darin, Aktien zu kaufen, die sich in einem mittel- bis langfristigen Aufwärtstrend befinden. Der Anlagehorizont soll langfristig ausgerichtet sein. Die Werte sollen in erster Linie durch technische Analyse ermittelt werden. Es wird grundsätzlich angestrebt, zwischen ca. 20 und 30 Werten mit annähernd gleichen Anteilen ins wikifolio aufzunehmen. Das Assetuniversum wird vor allem Aktien von weltweit börsennotierten Unternehmen mit größerer Marktkapitalisierung umfassen. Ich werde aber auch andere Instrumente hinzuziehen, wie Hebelprodukte (z.B. Optionsscheine) um hier für etwas Performanceschub zu sorgen. Zudem soll ein Buy-and-hold Ansatz verfolgt werden und nur gehandelt werden, wenn ein Trend nachhaltig brechen sollte.