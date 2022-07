Smart Picks

Aktuell mische ich bewährte und Dividenenstarke Blue Chips mit vielversprechenden Mid & Small Caps; beides zusammen mit ca. 65%. Die restlichen 35% investiere ich in Call - Optionsscheine von trendstarken Value Titeln, hauptsächlich US Firmen wie Apple, Microsoft, Paypal, Facebook, und Google, die regelmäßig (v.a. nach Korrekturen) gegen bessere Scheine durchgerollt werden. Die Anteile werden je nach Marktlage zwischen 6 - 18 Monate gehalten. Folgende Informationsquellen nutze ich für meine Entscheidungen: - Da ich selbst im IT Bereich beruflich tätig bin lese ich viel in einschlägigen Zeitschriften und Fachbüchern. - onVista, finanztreff.de und finanzen.net - diverse Indizes wie "Fear and Greed Index", "VIX_Index", "Russell 2000", uvm. - diverse Tech News Portale, wie heise.de u.a.