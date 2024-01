statistischer Handel

Es soll versucht werden, auf Basis der Auswertung von saisonalen und statistischen Mustern den Wert des wikifolios dauerhaft zu steigern. Die Anlage findet dabei ausschließlich in ETF`s und Zertifikaten auf deutsche und internationale Aktienindizes statt. Die Anlage findet teilweise gehebelt statt, wobei der Hebel auf maximal 3 begrenzt wird. Nicht in Aktienidizes investierte Beträge werden in Geldmarkt-ETF's "geparkt". Ziel ist es eine stabile Rendite zu erwirtschaften und gleichzeitig eine geringere Durchschnitts-Volatilität als bei den beteiligten Indizes zu verursachen. Der Anlagehorizont beträgt dabei ein bis mehrere Monate.