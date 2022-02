World Select First

Handelsidee

In diesem Weltportfolio sollen Werte aus allen Assetklassen gehandelt werden können.

Dabei werden die Werte nach der fundamentalen und oder technischen Analyse ermittelt.

Es sollen in der Regel in Aktien investiert werden.

Das Anlageuniversum soll nicht eingeschränkt sein. Sollten keine konkreten Kandidaten gefunden werden, können auch in ETFs und Fonds investiert werden. Bei ungünstigen Märkten soll Cash aufgebaut oder in Anleihen investiert werden.

Ein Money- und Risikomanagement soll entsprechend Anwendung finden.