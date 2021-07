Yolohama-ETF

Handelsidee

Dieses Portfolio ist basierend auf fundamentalen Markt-Faktoren wie Volatilität, Inflation und Beta entstanden. Die Auswahl der Titel ist transparent, nachvollziehbar und langfristig angelegt. Das Portofolio kann zeitweise durch Derivate und Leerverkäufe abgesichert werden.



Apple und Microsoft bilden den breiten Markt (S&P500) im Bezug auf Risiko und Performance adäquat ab. Ihr Beta liegt seit Jahren stabil bei etwa 1.0. Die Unternehmen erwirtschaften ihre Gewinne international in nahezu allen Branchen und sind hervorragend kapitalisiert. Beides sind auf dem Papier "tech" Aktien, jedoch sehr viel weniger anfällig für regulatorische Risiken wie Überwachungskapitalisten (z.B. Facebook) und weniger hoch bewertet wie Trendaktien (z.B. Tesla). Im Gegensatz zu den meisten Aktien ihrer peer-group, sind sie relativ immun gegen steigende Kapitalkosten da sie seit langem extrem profitabel sind und eine große Menge (>$100B) liquider Rücklagen horten.



Exxon Mobil repräsentiert die wichtigsten und ertragreichsten Commodities der Weltwirtschaft (überwiegend Öl und Gas) und dient im Portfolio als Inflations-Hedge. Das regulatorische Risiko ist eingepreist und das Unternehmen ist so breit aufgestellt, dass es auch in einer Zeit von Dekarbonisierung gutes Geld verdient.



Virtu Financial ist ein international tätiger Market Maker und dient im Portfolio als Volatility-Hedge, die hilft in schlechten Jahren den drawdown zu begrenzen. Virtu zählt zu den "mid-caps", womit das Portfolio eine ähnliche Größen-Aufteilung erreicht wie der S&P500.



Im backtest erreicht das Portfolio von 2015 bis 2021 eine durchschnittliche jährliche Rendite von +26,4% bei einem maximalen drawdown von -14,6%. Im schlechtesten Jahr betrug die Rendite +7,15%. Diese Werte sind erheblich besser als die Kennzahlen großer Indizes.



The idea of excessive diversification is madness. Wide diversification, which necessarily includes investment in mediocre businesses, only guarantees ordinary results. -- Charlie Munger mehr anzeigen