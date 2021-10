Ich bin bereits seit ca. 20 Jahren als aktiver Anleger an weltweiten Börsen aktiv. Dabei habe ich Erfahrung im Handel mit Aktien, ETFs, Devisen, CFDs und Kryptowährungen. Im Grundsatz verfolge ich verschiedene kurz-, mittel- und langfristige Strategien. Dabei spielt immer die Fundamental-/Kennzahlen Analyse in Kombination mit der technischen Analyse den Schwerpunkt für den Handel an den Börsen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years