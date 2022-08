Seit 2018 bin ich bei einer Bank tätig, welche sich mit Wertpapierinvestitionen beschäftigt. Des Weiteren studiere ich derzeit an einer sehr renommierten Universität, an der ich ständig neue Erfahrungen und Kenntnisse vermittelt bekomme. Auch privat beschäftige ich mich täglich mit verschiedenen Investitionsmöglichkeiten. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years