Mike Snitily

Risiko reduzieren. Performance erhöhen. Ich möchte hier ein technisches Handelssystem vorstellen. Dieses allein auf Kursdaten basierende Handelssystem befindet sich seit 2003 durchgehend im praktischen Einsatz und hat seine Marktreife in unterschiedlichsten Börsenzyklen bewiesen, darüber hinaus wurden Systemtests mit historischen Börsendaten von über 100 Jahren durchgeführt. Es kommen dabei keine Standardindikatoren zur Anwendung. Anlegen nicht als Selbstzweck – Das Ziel lautet mehr Ertrag bei geringerem Risiko zu erwirtschaften. Eine wichtige Grundregel lautet deshalb, sich nur an Märkten zu beteiligen die eine positive Tendenz aufweisen. Dies kann bedeuten das man auch mal mehrere Monate nicht investiert ist, im Gegensatz zu Methoden die durch ein "ständiges investiert sein" auch ein stetiges Risiko eingehen. Es geht darum Kapital zu sichern bis sich profitable Marktphasen entwickeln. Im Unterschied zum Konzept der Kursantizipation – der Positionierung im Vorfeld einer Kursbewegung – werden hier bereits entstehende Aufwärtsbewegungen für den Einstieg genützt. Das spätere Kaufsignal - man spricht hier auch von einem „time lag” - erhöht die Erfolgsquote und ist gewollter Definitionsbestandteil dieses Handelsansatzes. Der Einsatz eines allein auf Kursdaten basierenden Handelssystems gewährleistet ein schnelles sowie sicheres agieren und reagieren in jeder Marktlage und lässt Fehlentscheidungen aufgrund „menschlich-emotionaler Einflüsse“ keinen Raum. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years