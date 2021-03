Kai-Steffen Hils

Meine persönlichen Erfahrungen im Wertpapierbereich erstrecken sich auf die vergangenen sieben Jahre. Begonnen hat das Ganze Arrangement im Bereich des klassischen Short-Term-Tradings, wo neben technischer Analyse verstärkt die fundamentale Analyseform Einzug erhielt. Während ich mich Anfangs auf den heimischen Aktienmarkt fokussiert habe, entwickelte sich dies über die Jahre auf den globalen Wertpapiermarkt. Zwischenzeitlich kam zum Short-Term-Trading, das allzeit bekannte "Value Investing" dazu. Sodass seit über vier Jahren die verschiedensten Portfolios entwickelt wurden und Anwendung finden. Generell immer mit dem gesamtmarktwirtschaftlichen Blick auf globale Ereignisse und Entwicklungen. Die daraus resultierenden Erfolge erstrecken sich auf eine konstante "Markt-outperformende" Performance. Sowie einem selbst programmierten teilautomatisierten Handelssystems im Kurzfristhandel auf Basis verschiedenster Indikatoren und Markteinflüssen. Darüber hinaus darf ich im Langfristhandel auf eine Handvoll "Tenbaggers" blicken. So entstand über die Jahre ein valider Erfahrungsschatz der verschiedensten Finanzprodukte (Futures, Optionen, Contract for Difference, Exchange traded funds, uvm.) Neben meinem Vollzeitarrangement als Führungskraft in der Automobilindustrie, werden dennoch 20-30 Stunden wöchentlich zum aktivem Wertpapierhandel aufgewendet. Die Betrachtung des Marktgeschehens erfolgt durchgängig. Trotz der aktuellen Marktsituation unter den Einflüssen der Corona-Pandemie sehe ich langfristig eine stark anwachsende Wirtschaft. Gewisse Branchen werden langfristig aufgrund disruptiver Innovationen vermehrt unter Druck geraten, so dass möglicherweise Unternehmenslebenszyklen sich reduzieren. Unter den Einflüssen der aktuellen Finanzwirtschaft/-politik wird der Wertpapierbereich nach wie vor "das" Anlagevehikel darstellen. Kurzfristig betrachte ich aktuell einige Einflüsse, welche gewisse Risiken mit sich bringen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years