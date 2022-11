Der Akademische Börsenverein Göttingen e.V. (ABVG) ist die größte nicht-politische studentische Hochschulgruppe an der Georg-August-Universität Göttingen. 1995 mit gerade einmal einer Hand voll Mitglieder gegründet ist der Verein mittlerweile bis auf etwa 450 Mitglieder gewachsen. Seit seiner Gründung besteht der Vereinszweck in der Information von Studierenden und anderen Interessierten über die Börsen- und Finanzwelt. Der ABVG ist ein Mitgliedsverein des Bundesverbandes der Börsenvereine an deutschen Hochschulen e.V. (BVH). Mit über 80 Mitgliedsvereinen und über 19.500 Mitgliedern kann der BVH als starker Dachverband auftreten, der uns mit seinen zahlreichen Kontakten und Veranstaltungen unterstützt. show more

