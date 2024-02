Die ACCURA consult GmbH ist ein Beratungsunternehmen, das sich auf die Beratung im Anlage- und Risikomanagement sowie die Verwaltung von Vermögen spezialisiert hat. Unsere Aufgabe besteht darin, die Bedürfnisse unserer Mandanten mit den Anlagemöglichkeiten an den Kapitalmärkten in Einklang zu bringen. Die ACCURA consult GmbH agiert als Vermögensverwalter für institutionelle Kunden, Stiftungen und vermögende Privatkunden. Sie ist spezialisiert auf forschungsbasierte und systematische Anlagestrategien. Das Unternehmen wurde im Jahre 2005 gegründet und verfügt über eine Lizenz (§32 KWG) der Deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin). Die Gründer und Mitarbeiter der ACCURA verfügen über langjährige Erfahrungen im Investment-Banking und an den Kapitalmärkten. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years