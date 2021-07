Adamandium

Mit der Börse habe ich zugegebenermaßen erst seit einen äußerst bereichenden Gespräch mit einem alten Schulfreund und Steuerberater im August 2020 Kontakt. Seitdem ist es aber ein Hobby geworden mich mit meinen eigenen Finanzen, Wirtschaft und der Analyse von einzelnen Unternehmen zu beschäftigen. Ich bin überzeugter passiver Investor und bespare zum Vermögensaufbau ein ETF-Weltportfolio nach Gerd Kommer inklusive Small Cap und Value-Faktor. Das ist auf lange Sicht (wie Geldanlage bestenfalls ja auch sein sollte!) zwar rentabel, aber wenig unterhaltsam. Um diesen Unterhaltungswert dennoch zu haben, ist ein kleiner Anteil meines Vermögens auch in Einzelaktien, P2P, Edelmetalle und Kryptowährungen investiert. Ich bin Ingenieur in der Prozessoptimierung eines Automobilzulieferers und habe mir meine Wirtschaftskenntnisse bis auf wenige ausnahmen ausschließlich im Selbststudium angeeignet. show more

