Sebastian Littner

Als Investor und Trader investiere ich seit 2005 in verschiedenen Assetklassen, insbesondere in Wertpapiere (Aktien, ETFs, Optionsscheine, Zertifikate). Während dem Studium hat mich das Thema Börse weiter gefesselt und ich habe begonnen an einer Strategie zu arbeiten, welche jetzt mit der Version 2.0 Ihre finale Ausarbeitung gefunden hat. Das selbst weiterentwickelte Adular Trading System 2.0 Handelssystem, welches die Ein- und Ausstiegssignale basierend auf Indikatoren, Volatilität und dem Orderflow (Level 2) erzeugt führt einen durch die aktuelle Marktlage. Das Risiko- und Money Management ist ein sehr wichtiger Faktor für mich. Die Positionsgröße und Haltedauer schwanken je nach Volatilität an den Märkten.

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years